В Астаринском районе упала опора высоковольтной линии электропередачи, погиб скот.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Азерюд этого района.

В результате падения высоковольтной опоры электропередачи погибли 4 головы крупного рогатого скота, принадлежащие жительнице, села Соне Рашидовой.

По данному вопросу в Южном региональном управлении энергоснабжения и сбыта сообщили, что трансформатор, расположенный на указанной территории, находится на балансе сельской школы. Отходящие от этого трансформатора высоковольтные линии электропередачи обеспечивают школу электричеством. Эти линии проведены по 30 опорам. Организации, отвечающей за школу, следует обратиться в соответствующие структуры, и местоположение опор может быть изменено.

Отметим, что в результате произошедшего гражданке нанесен ущерб в размере 9 тысяч манатов.