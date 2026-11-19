Армения должна принять законодательство, согласно которому представители сексуальных меньшинств не подвергаются преследованию в стране.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, говоря о переговорах с Евросоюзом по миграционным вопросам.

«Европейские партнеры на протяжении многих лет обращают внимание на случаи, когда граждане Армении обращаются за получением определенного статуса в странах ЕС, утверждая, что покинули страну из-за своей принадлежности к сексуальным меньшинствам», - отметил Пашинян на брифинге в четверг.

По его словам, существуют реальные случаи подобного рода, однако встречаются и ложные заявления. Некоторые люди, по его словам, могут представляться представителями сексменьшинств, чтобы получить соответствующий статус в европейских странах.

Премьер подчеркнул, что объективно проверить подобные заявления достаточно сложно, поскольку европейским структурам приходится оценивать достоверность обращений.

«Какой выход из этой ситуации? Принять законодательство, которое устанавливает, что представители сексуальных меньшинств не подвергаются преследованию», - заявил Пашинян.

По его словам, наличие такого правового регулирования позволит европейским партнерам учитывать законодательные гарантии, действующие в Армении, при рассмотрении подобных заявлений.

Источник: Новости-Армения