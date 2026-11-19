Правительство Армении готово обсудить с Тегераном проект строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), ориентированного на переработку иранского сырья, при условии отсутствия санкционных угроз.

Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил 19 ноября на брифинге по итогам заседания кабинета министров.

По словам главы армянского правительства, ключевым препятствием для реализации инициативы остается вопрос вторичных санкций, поэтому Ереван намерен предварительно проконсультироваться с Вашингтоном и Брюсселем. Пашинян отметил, что в случае положительного решения этого вопроса армянская сторона заинтересована в строительстве предприятия, а аналогичная готовность имеется и у Ирана.

Премьер-министр также напомнил, что в 2023–2024 годах Ереван уже пытался договориться о закупке необходимого оборудования с западными компаниями, однако получил отказ.

«Нам говорили, что не могут продать нам оборудование, поскольку, если оно будет использоваться для переработки иранской нефти, производители сами попадут под санкции. Если эту проблему удастся решить, проект можно будет обсудить», — сказал Пашинян.

Источник: Sputnik Армения