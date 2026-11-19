Жители Сумгайыта жалуются на поведение водителей маршрутных автобусов № 7A и № 7, курсирующих по городу.

Обратившиеся в Lent.az пассажиры заявляют, что водители этих маршрутов грубо нарушают этические нормы.

«Они водят автобус как грузовик. Резко тормозят, совершают жесткие маневры, громко разговаривают по телефону за рулем, курят и даже употребляют нецензурные выражения.

Когда пассажиры хотят выйти на остановке, их торопят. Если на остановке никого нет, не останавливаются, а когда выходящие возмущаются, реагируют резко. Если пожилые люди двигаются чуть медленнее, водители раздражаются и закрывают дверь прямо перед ними. Уже долгое время мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Никто уже не хочет садиться в автобусы этих маршрутов», - отметили пассажиры.

В ответ на запрос Lent.az по данному вопросу в Исполнительную власть города Сумгайыт сообщили, что в отношении поведения водителей принимаются меры: «Обращения жителей относительно поведения водителей маршрутных автобусов, работающих в городе Сумгайыт, и соблюдения ими правил пассажироперевозок принимаются во внимание.

Повышение качества внутригородских пассажирских перевозок, обеспечение безопасности пассажиров и соблюдение водителями правил этического поведения постоянно находятся в центре внимания.

В этом направлении регулярно проводятся мониторинги, проверяется работа автобусов, обслуживающих маршрутные линии, и соблюдение водителями правил поведения. В то же время с водителями проводятся разъяснительные беседы, до их сведения доводится важность строгого соблюдения правил дорожного движения и пассажироперевозок, а также норм этического поведения.

В целях предотвращения указанных случаев и обеспечения удовлетворенности пассажиров контрольные мероприятия совместно с соответствующими структурами будут продолжены, поступившие обращения будут изучены, а принятие соответствующих мер останется на контроле».