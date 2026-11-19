Россия готова к продолжению трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта с Украиной, но никаких сроков не определяла. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается сроков, то мы этих сроков не определяли. Мы готовы к продолжению этого диалога, но сроков никаких не определяли», — сказал российский президент.

Он сообщил, что США настойчиво просят РФ дать согласие на участие европейских союзников Украины в переговорах по урегулированию конфликта.

Источник: ТАСС