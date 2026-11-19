Во многих странах Европейского региона ВОЗ, включая государства Центральной Азии и Южного Кавказа, привычные антибиотики перестают действовать против опасных больничных инфекций.

Об этом говорится в совместном анализе Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

Речь идет о двух бактериях - клебсиелле пневмонии и ацинетобактере. Примерно в половине стран, предоставивших данные, не менее половины образцов этих бактерий, выявленных у тяжелых пациентов, оказались устойчивы к ключевым антибиотикам.

В частности, в 21 из 43 стран половина или более образцов клебсиеллы были устойчивы к цефалоспоринам третьего поколения. В 10 странах аналогичная устойчивость отмечена уже к карбапенемам - антибиотикам, которые применяют при тяжелых инфекциях. У ацинетобактера устойчивость к этим препаратам выявлена в 21 из 38 стран.

Ситуация осложняется тем, что во многих странах не хватает систем мониторинга и лабораторных исследований. Из 51 страны, по которым имеются данные, 16 не имеют единой национальной системы отслеживания устойчивости к антибиотикам. В результате врачам нередко приходится назначать лечение, не зная, какой препарат подействует.

Несмотря на то, что в 94% стран региона есть национальные планы борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам или они пересматриваются, лишь 40% обеспечивают их финансирование и регулярно оценивают результаты.

ВОЗ призывает страны инвестировать в лаборатории, усилить профилактику инфекций в больницах, сократить необоснованное применение антибиотиков и обеспечить доступность необходимых препаратов.