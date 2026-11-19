Вот уже несколько месяцев Францию сотрясают масштабные протесты, рейтинги Эммануэля Макрона и его кабинета методично обновляют исторические антирекорды, а парламентская оппозиция с ожесточением требует отставки правительства, проведения досрочных выборов и даже импичмента президента.

Казалось бы, в ситуации, когда Пятая республика трещит по швам под грузом социально-экономического кризиса, у официального Парижа не должно оставаться ни времени, ни ресурсов на внешнеполитические авантюры. Но реальность говорит об обратном: обитателям французских коридоров власти по-прежнему не дает покоя Азербайджан.

Создается устойчивое впечатление, что критика в адрес Баку превратилась для французского истеблишмента в универсальный громоотвод. Стоит градусу уличного недовольства внутри самой Франции подскочить до критической отметки, как в Париже немедленно достают с полки старую, заезженную пластинку о «правах человека на Южном Кавказе».

На днях очередными необоснованными претензиями отметились Министерство Европы и иностранных дел Франции и полномочный министр по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Николя Форисье. Официальный Баку отреагировал жестко и исчерпывающе, назвав прозвучавшие инсинуации абсолютно неприемлемыми.

«Демонстрируемый Францией избирательный подход, односторонние оценки и продолжающееся опирание на политически мотивированные нарративы не служат продвижению повестки мира в регионе», - подчеркнул пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде, призывав французское правительство отказаться от предвзятого подхода и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

В своем выступлении в Сенате Франции по поводу процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, Форисье, встав в привычную для французской дипломатии менторскую позу, заявил, что Париж «с пристальным вниманием и глубокой обеспокоенностью» следит за ситуацией с «армянскими заключенными в Азербайджане, а также за судьбой перемещенного населения Нагорного Карабаха».

В этой короткой фразе как нельзя ярче проявились политическое лукавство и правовой нигилизм официального Парижа. Там, похоже, до сих пор отказываются осознать простую истину: люди, которых французские чиновники упорно именуют «армянскими заключенными» - это бывшие главари сепаратистской хунты, которым предъявлены конкретные, документально подтвержденные обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности, терроризме, финансировании сепаратизма. Их дела рассматривались в строгом соответствии с азербайджанским законодательством и международным правом.

В Баку справедливо указали на недопустимость выгораживания военных преступников. «Азербайджан отвергает попытки представлять лиц, в отношении которых в стране проводилось судебное разбирательство или которые были осуждены, в качестве «произвольно задержанных». Среди привлеченных к ответственности лиц имеются обвиняемые и осужденные за совершение тяжких преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности и терроризм. Их дела рассматривались в рамках национального законодательства Азербайджана и соответствующих международных обязательств. Внешние попытки требовать освобождения лиц, осужденных за тяжкие военные преступления, несовместимы с принципом верховенства права».

Не меньше вопросов вызывает и пассаж Форисье о «перемещенном армянском населении Нагорного Карабаха». Во-первых, к сведению французской стороны, топоним, за который так упорно цепляются в Париже, давно ушел в прошлое - на карте существует Карабахский экономический район Азербайджана. Во-вторых, армянские жители покинули этот регион совершенно добровольно, без какого-либо принуждения со стороны Баку, что неоднократно фиксировали даже международные миссии, включая представителей ООН.

Но главное кроется в феноменальной избирательности французской памяти. На протяжении почти тридцати лет, пока длилась армянская оккупация, Париж - причем в статусе сопредседателя Минской группы ОБСЕ, обязанного сохранять нейтралитет - упорно закрывал глаза на трагедию одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Людей, которых не просто «переместили», а с особой жестокостью, под дулами автоматов изгнали из родных домов в Армении и на оккупированных азербайджанских землях. За все эти десятилетия с трибуны французского Сената ни разу не прозвучало ни единого слова о недопустимости этнических чисток и о праве азербайджанцев на «безопасное и достойное возвращение».

«Избирательный подход к гуманитарным вопросам подрывает доверие к призывам, касающимся международного права и прав человека», - подчеркнули в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Далее в своей речи Николя Форисье напомнил, что Франция «совершенно четко осудила» военную операцию, проведенную Азербайджаном в сентябре 2023 года. Подобная риторика - это прямой вызов самой сути международного права. Антитеррористическая операция, которую Баку провел менее чем за сутки в сентябре 2023 года, были абсолютно легитимной и безупречной с юридической точки зрения мерой. Они преследовали закономерную цель: положить конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении и вооруженных бандформирований сепаратистского режима на суверенной территории Азербайджана, восстановить конституционный строй и обеспечить безопасность собственных граждан. Ни одна страна мира, включая саму Францию, не потерпела бы на своей территории нелегальную армию, напичканную тяжелым вооружением.

В МИД Азербайджана особо подчеркнули цинизм попыток выставить антитеррористическую операцию на собственной суверенной территории как нарушение международных норм, одновременно предпочитая не замечать тридцатилетнюю оккупацию, кровавые этнические чистки и систематическое попрание базовых прав сотен тысяч азербайджанцев. «Антитеррористические мероприятия, осуществленные Азербайджаном в сентябре 2023 года, были направлены на то, чтобы положить конец незаконному военному присутствию и деятельности армянских вооруженных сил и связанных с ними структур на суверенных территориях Азербайджанской Республики, на восстановление конституционного порядка страны, обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности и осуществлялись в соответствии с международным правом, включая соответствующие положения Устава ООН. Попытки представить эти меры как нарушение международного права, одновременно игнорируя продолжавшиеся десятилетиями оккупацию, этнические чистки и систематические нарушения прав сотен тысяч азербайджанцев, являются недопустимыми», - заявил Айхан Гаджизаде.

Попытки переписать историю недавнего конфликта и переложить ответственность с агрессора на жертву агрессии распространяются Парижем и на гуманитарно-культурную плоскость.

Не имея весомых аргументов в политико-правовом поле, французская сторона регулярно тиражирует инсинуации о якобы имеющей место угрозе культурному наследию в Карабахе. Однако реальность на земле полностью опровергает эти домыслы, на что и указал официальный Баку, категорически отвергнув обвинения в разрушении или преднамеренном изменении объектов культурного и религиозного наследия: «Сохранение и восстановление памятников культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях остается одним из неизменных приоритетов нашей страны. В то же время важно не оставлять без внимания совершенные в период многолетней оккупации со стороны Армении широкомасштабные разрушения и случаи присвоения объектов культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, в том числе мечети, кладбища и другие исторические памятники».

Пока Париж изобретает несуществующие нарушения, в самой Франции стремительно деградирует ситуация с базовыми правами и свободами собственных граждан. Прежде чем брать на себя роль верховного арбитра и читать нотации государству, которое действует строго в рамках буквы закона, французскому руководству стоило бы взглянуть на хронику событий на улицах собственных городов.

Осенняя волна протестов во Франции в очередной раз обнажила системный кризис государственного управления и беспрецедентную жестокость силовиков. Демонстрации студентов, школьников и профсоюзов против провальной социальной политики властей, падения уровня жизни и развала системы образования подавляются методами, далекими от европейских стандартов демократии. Слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули стали главным аргументом Парижа в диалоге с собственной молодежью. Сотни задержанных, десятки раненых, тяжелые увечья, полученные участниками студенческих акций, - такова реальная цена французской «свободы собраний».

На этом фоне нравоучения французских министров в адрес Баку звучат как откровенный фарс, на что указал Айхан Гаджизаде, призвав Париж заняться наведением порядка у себя: «Вместо устранения серьезных беспокойств, связанных с ситуацией в самой Франции в сфере прав человека и государственного управления, французское правительство предпочитает давать оценки внутренним делам других государств. Чрезмерное применение силы французскими правоохранительными органами в отношении демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, неоднократно вызывало серьезную обеспокоенность. Наличие лиц, получивших тяжелые травмы во время студенческих протестов во Франции, а также возбуждение многочисленных расследований в связи с незаконными действиями сотрудников полиции еще больше усиливают эту обеспокоенность. Кроме того, продолжающиеся судебные разбирательства и расследования коррупционных дел в отношении французских политических деятелей, в том числе членов парламента, вызывают обоснованные вопросы в отношении прозрачности, общественной отчетности и неподкупности государственных институтов. Вместо избирательной критики других стран и политически мотивированных оценок Франции следует в первую очередь сосредоточиться на решении указанных проблем внутри собственной страны».

К сожалению, выступление Николя Форисье в Сенате - это не досадная оговорка отдельного чиновника, а звено в длинной цепи целенаправленных антиазербайджанских выпадов. С непонятным, граничащим с одержимостью упорством Париж продолжает штамповать заявления и коммюнике, единственная цель которых - торпедировать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, вбить клин в региональную стабильность и сохранить хотя бы иллюзию своего влияния на Южном Кавказе.

Но эта стратегия обречена на провал. Авторитет нынешней французской власти внутри собственной страны опустился ниже плинтуса - собственные граждане отказывают ей в доверии, выходя на улицы с требованием перемен. В такой ситуации попытки выступать внешнеполитическим морализатором, придумывая претензии там, где закон и международное право полностью на стороне Баку, выглядят не просто неубедительно, а откровенно жалко.

Вспоминая бессмертную басню Ивана Крылова, французским политикам, прежде чем поучать других и сочинять небылицы о чужих действиях, стоило бы задаться простым вопросом: «…не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Пока в Париже не научатся слышать собственный народ и соблюдать элементарные нормы права у себя дома, любые их безосновательные нотации будут оставаться лишь пустым сотрясением воздуха.