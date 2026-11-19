Народный поэт Вахид Азиз назвал свекровей главными виновниками распада семей.

Об этом, как передает 1news.az, поэт заявил в интервью ASAN TV.

«Мне кажется, чем дальше и отдаленнее от родительского дома живут молодожены, тем крепче будут их семьи.

Главными виновниками распада семей становятся свекрови, родители. Они вмешиваются во все дела. Семья ведь молодая: ребенок упал - у дедушки с бабушкой сердце кровью обливается. А молодым родителям хоть бы что: раз, другой, третий - и в конце концов невестка говорит: «Ну хватит уже». Чем меньше родители вмешиваются во внутренние дела семьи, тем крепче будут семьи», - отметил В.Азиз.