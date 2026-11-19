Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в этих рамках в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в мебельном магазине «Интертуран», действующем по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Насими, 29B, был выявлен ряд нарушений в области пожарной безопасности.

Выяснилось, что электрохозяйство смонтировано не в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», деревянные конструкции на объекте не обработаны огнезащитным составом, объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения, внутренними пожарными кранами, пожарными стволами и напорными рукавами, пути эвакуации загромождены различными материалами, а недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании».

Отмечается, что при продолжении эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть там в любой момент, за короткое время распространится и сделает трагедию неизбежной.

С учетом вышеизложенного принято решение о приостановлении деятельности мебельного магазина «Интертуран».