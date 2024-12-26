Состояние трех россиян после авиакатастрофы медики оценили как крайне тяжелое

Медики оценивают состояние трех россиян, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане, как крайне тяжелое.

Все пострадавшие будут доставлены в ведущие медцентры и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По результатам осмотров и обследований, проведенных специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние трех пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести», - сообщил он.

Он отметил, что пострадавшие эвакуируются спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава России, а также в медучреждение Департамента здравоохранения города Москва.

«В полете пациентов сопровождает мультидисциплинарная бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалисты МЧС России», - добавил он.

Источник: ТАСС