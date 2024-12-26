В связи с авиакатастрофой под Актау создана рабочая группа с участием омбудсменов трех стран

Для координации действий по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», недалеко от города Актау, была создана рабочая группа с участием омбудсменов Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации и Чеченской Республики РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Омбудсмена Азербайджана.

По последним данным, после аварии в больницу поступили 27 человек, среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного человека пока не установлена. В реанимации находятся 11 человек, в травматологии — 13, нейрохирургии — 2 и 1 человек в хирургическом отделении.

Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь под контролем врачей из Азербайджана, Казахстана и России.