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Министр: Экипаж самолета, проявив героизм, выполнил оптимальную посадку

First News Media18:15 - Сегодня
Министр: Экипаж самолета, проявив героизм, выполнил оптимальную посадку

Экипаж самолета AZAL, потерпевшего крушение близ Актау, проявив героизм, выполнил наиболее оптимальную посадку.

Об этом заявил журналистам министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, сообщает Trend.

"Вывод, к которому пришли как отечественные, так и международные эксперты, заключается в том, что экипаж самолета, проявив героизм, выполнил наиболее оптимальную посадку. В результате было спасено подавляющее большинство людей, находившихся в самолете", - сказал министр.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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