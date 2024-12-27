Милли Меджлис утвердил изменения в Закон «Об автомобильных дорогах» в третьем чтении - ДОПОЛНЕНО

Милли Меджлис утвердил изменения в Закон «Об автомобильных дорогах», устанавливающие ответственность за нарушение правил пользования платными автомагистралями, а также штрафы за нарушение правил пользования ими.

Проект изменений и новая статья, предложенная в Кодекс об административных поправках, были приняты на пленарном заседании парламента в третьем чтении.

Согласно поправкам, ответственность предусмотрена за въезд на платные автомагистрали или выезд с них в обход пунктов оплаты, использование предназначенных для бесплатного проезда полос лицами без соответствующего права, создание помех на пропускных пунктах, включая блокирование проезда и самовольное устранение препятствий, таких как открытие шлагбаума.

За въезд или выезд с платных автодорог через дороги (места) вне пунктов оплаты, а также въезд пользователей, не имеющих право бесплатного проезда, на служебную полосу предусмотрен штраф в размере 150 манатов. За воспрепятствование нормальной работе пропускных пунктов, в том числе блокирование проезда транспортных средств в пропускных пунктах, а также самовольное устранение препятствий для проезда (открытие шлагбаума) предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

Также для обеспечения правовой определенности в процессе применения положений, предусматривающих административную ответственность, в закон вводятся новые понятия «пункт оплаты» и «пропускной пункт».

Источник: Report