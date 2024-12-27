Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Проведено предварительное обследование пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, их состояние удовлетворительное.

Как сообщает АПА, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев, комментируя последнее состояние пострадавших, поступивших в медучреждение Yeni Klinika.

По его словам, состояние трех лиц, находящихся в Казахстане, оценивается как средней степени тяжести: «Ситуация контролируется. Из Баку будет отправлена бригада врачей и медсестер».

Вчера 14 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения в Актау 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, были доставлены в Yeni Klinika. Пострадавших доставили в страну на самолете-амфибия МЧС.