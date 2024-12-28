Французский портал: Азербайджанские пилоты совершили настоящее чудо

Пилоты самолета, принадлежавшего компании «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL), боролись до конца за безопасную посадку.

Об этом говорится в публикации французского портала La Voix du Nord. Ее авторы отмечают, что азербайджанские пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.

В статье отмечается, что летному экипажу рейса 8432 AZAL удалось спасти жизни половины пассажиров на борту воздушного судна, совершив настоящее чудо. Несмотря на отказ гидравлических и навигационных систем, им удалось за 2 часа пересечь Каспийское море и доставить самолет в Актау. Благодаря самоотверженности командира Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хёкумы Алиевой, погибших в авиакатастрофе, удалось уменьшить масштабы трагедии.

Источник: АЗЕРТАДЖ