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В Азербайджане со следующего года будут действовать новые льготы в железнодорожных перевозках

First News Media21:12 - Сегодня
В Азербайджане со следующего года будут действовать новые льготы в железнодорожных перевозках

Согласно поправке, внесенной в Налоговый кодекс Законом Азербайджанской Республики от 16 декабря 2024 года, предусмотрены новые льготы (освобождения) в сфере транспорта.

Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Так, с 1 января 2025 года иностранные транспортные средства будут освобождены от дорожного налога на 2 года в следующих случаях:

Грузы, перевозимые железнодорожным транспортом: при передаче на иностранные транспортные средства на определенной Кабинетом Министров последней железнодорожной станции на территории Азербайджанской Республики и транспортировке в другое государство путем прохождения ближайшего пункта пропуска на таможенной границе.

Грузоперевозка: При перевозке груза иностранными автотранспортными средствами с территории другого государства до первой железнодорожной станции, определенной Кабинетом Министров на территории Азербайджанской Республики, проходящей через ближайший пункт пропуска на таможенной границе.

Кабинету министров поручено утвердить правила применения закона.

Указанные льготы приведут к развитию международных транспортных коридоров, проходящих через страну, и обеспечению конкурентоспособности с альтернативными коридорами. Данные налоговые льготы окажут положительное влияние на развитие торговых отношений, стимулируя интеграцию иностранных автотранспортных средств и железнодорожного транспорта, помогут обеспечить более быстрые и эффективные перевозки в транспортном секторе, а также укрепить международную торговлю и транспортные связи.

Отметим, что согласно Налоговому кодексу автотранспортные средства иностранных государств, въезжающие на территорию Азербайджана, проезжающие через территорию Азербайджана и выезжающие с территории Азербайджана, облагаются дорожным налогом по установленным ставкам в зависимости от количества осей, продолжительности пребывания в стране и общей массы с грузом.

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