«Bayatı şiraz»: Всемирно известный продюсер Бурак Йетер и Yaradıcı Studio представляют новый трек

«Bayatı şiraz» - так называется новый трек, создателями которого выступили всемирно известный продюсер Бурак Йетер и Yaradıcı Studio.

Об этом сообщает Министерство культуры АР.

Проект реализован при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Идея создания нового трека пришла в ходе «Творческой недели», проведенной в Баку в рамках проекта «Sound of Land».

Продюсер и диджей Бурак Йетер, имя которого знают во всем мире, уже готов покорить сердца меломанов новым треком «Bayatı şiraz».

Надо отметить, что Бурак Йетер, аудитория которого в соцсетях превышает 6 тысяч человек, - автор ряда хитов, собравших на аудиоплатформах более 1 миллиарда просмотров и прослушиваний.

Дистрибьюцией нового произведения, созданного в жанре электронной музыки, на всех платформах, займется Yaradıcı Studio. Продюсер Анар Рейбанд убежден, что проект, созданный совместно с Yaradıcı Studio, станет прекрасным подарком для нашей творческой молодежи и поклонников динамической музыки.

Этот трек в исполнении молодого ханенде Кянана Байрамова будет транслироваться на таких платформах, как Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Pandora, Anghami, Claro-Musica, Melon, Kanjian, Bugs!, AWA, Naver Music, NetEase, QQ Music, Kugou, Kuwo, Napster, iHeartRadio, JioSaavn, Kuack, Flo, KKBOX, Zing, Joox, Boomplay, LINE MUSIC, Audiomack, YouSee Musik, Telmore Musik, Genie Music.