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Бакинское метро изменит график работы в праздничные дни

First News Media20:00 - Сегодня
Бакинское метро изменит график работы в праздничные дни

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года, 31 декабря в режиме работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Как говорится в сообщении ЗАО, в ночь с 31 декабря на 1 января станции метро будут работать до 02:00.

31 декабря и 1 января по линии "28 Мая-Ахмедлы" поезда будут курсировать с интервалом 2,5 минуты с 07:00 до 21:00. С 2 по 5 января интервал составит 3 минуты в аналогичный период.

На участке "Бакмил" движение будет осуществляться по субботнему расписанию 31 декабря и 1 января, а с 2 по 5 января - по воскресному графику.

Для обеспечения безопасности на станциях с повышенным пассажиропотоком, таких как "Сахиль", "Ичери Шехер" и "28 Мая", будут усилены меры контроля и регулирования, а также введены специальные правила входа.

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