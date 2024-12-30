В Шабране сгорел грузовик, принадлежащий гражданину Турции - ФОТО - ВИДЕО

На территории Шабранского района полностью сгорел грузовой автомобиль, принадлежащий гражданину Турции.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на 137-м километре платной магистрали Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, в районе села Рагимли. Загорелся грузовой автомобиль марки VOLVO с прицепом, которым управлял гражданин Турции Фарук Динч (1987 г.р.).

На место происшествия оперативно прибыли пожарная техника и личный состав Государственной противопожарной службы Шабранского района.

В результате пожара автомобиль полностью сгорел и стал непригодным для дальнейшей эксплуатации.

По данному факту начато расследование.

Источник: Report