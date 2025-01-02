Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Об этом сообщили 1news.az Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 5-7°, днем 9-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, местами возможен туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.