Эльчин Ибадов: SOCAR Türkiye готова внести вклад в проекты восстановления в Сирии, если будет решение на государственном уровне

SOCAR Türkiye готова внести вклад в проекты восстановления в Сирии, если будут соответствующие решения и поручения на государственном уровне.

Как передает 1news.az из Стамбула, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Эльчин Ибадов на пресс-конференции.

"Конечно, установление мира и стабильности в Сирии радует и нас. Сегодня речь идет о восстановлении этой страны. И здесь одним из наиболее важных аспектов является экономическое развитие, соответственно, и энергетический сегмент",- сказал он.

"Поэтому, если государство даст нам соответствующие поручения в соответствии с интересами Азербайджана и Турции, то мы готовы к их выполнению",-добавил он.