Байдена обвиняют в коррупции и вмешательстве в бизнес

Японская сталелитейная компания Nippon Steel и американская корпорация U. S. Steel подали иски против президента США Джо Байдена и его администрации за блокировку сделки между ними.

Об этом сообщает ТАСС.

Иски были поданы в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании. Компании считают, что решение американского президента заблокировать сделку по покупке японской Nippon Steel американской U.S. Steel являлось политическим вмешательством.

Отмечается, что это первый подобный судебный иск президенту США от крупной японской корпорации.

Байден заблокировал сделку 3 января. В заявлении главы Белого дома подчеркивалось, что производство стали является «основой нации», а U.S. Steel останется «гордой американской компанией», управляемой американскими рабочими.

Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт заявил, что блокирование сделки является позором и проявлением коррупции.