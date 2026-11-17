В Азербайджане предлагается выплачивать пособие в размере минимальной заработной платы супругам военнослужащих, которые переезжают вместе с ними к новому месту службы и не могут трудоустроиться на новом месте.

Как сообщает Modern.az, об этом заявил председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

По его словам, соответствующие изменения предлагается внести в статью 21 закона «О статусе военнослужащих». Согласно инициативе, если из-за перевода военнослужащего к новому месту службы его супруг(а) не сможет найти работу в этой местности, ему или ей будет выплачиваться пособие в размере минимальной месячной заработной платы — 400 манатов.

Кроме того, предлагаются изменения в статьи 114 и 135 Положения о прохождении военной службы, касающиеся ухода за ребёнком.

Поправки также затронут статьи 87 и 88 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана и статью 38 закона «О воинской обязанности и военной службе».

По словам Арзу Нагиева, предлагаемые нововведения направлены на усиление социальной защиты семей военнослужащих, смягчение проблем с трудоустройством, возникающих из-за условий службы, и совершенствование соответствующего законодательства.