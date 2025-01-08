 Стали известны подробности задержания азербайджанских судов в Африке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стали известны подробности задержания азербайджанских судов в Африке

First News Media16:01 - Сегодня
Стали известны подробности задержания азербайджанских судов в Африке

Филиал компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане раскрыл подробности задержания судов компании в территориальных водах Эритреи.

В сделанном Report комментарии говорится, что суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3 отправились в порт Абу-Даби в рамках предпринимательской деятельности, и планировалось, что маршрут будет проходить через Суэцкий канал.

Поскольку предполагалось, что суда будут проходить через опасные "горячие точки", где действуют вооруженные пиратские группировки, в целях обеспечения безопасности был заключен контракт с соответствующей компанией, специализирующейся на защите судов, и они были обеспечены вооруженной охраной.

7 ноября, когда суда проходили вдоль морской береговой линии Эритреи, из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение продолжить движение, войдя в территориальные воды Эритреи, капитаны судов пытались связаться с органами безопасности и береговой охраны Эритреи через международный канал VHF-16 для уведомления о входе в территориальные воды, но ответа не получили.

Согласно отчету, полученному с одного судна 7 ноября в 10:06 по местному времени, все три судна были остановлены военно-морской службой Эритреи в координатах 13°23'N, 042°39'E. В соответствии с требованиями службы суда изменили курс движения, прибыли в назначенный военно-морским флотом пункт и после постановки на якорь были подвергнуты проверке представителями военно-морского флота.

На указанных судах находится в общей сложности 24 человека, из которых 18 граждан Азербайджана и 6 иностранных граждан.

По данному вопросу, как только была получена информация от капитанов, компания в тот же день официально обратилась в Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта. Затем были сделаны соответствующие обращения в Министерство иностранных дел, и в тесном сотрудничестве с указанными структурами была проведена вся необходимая работа по урегулированию вопроса.

Одновременно были направлены соответствующие обращения уполномоченным представителям страховой компании, осуществляющей страхование судов, и соответствующим юридическим фирмам Великобритании, указанные организации также были привлечены к сотрудничеству для скорейшего решения данного вопроса. В результате проведенных переговоров компания назначила представителей для решения вопроса с соответствующими органами Эритреи, и в настоящее время завершается оформление документации для освобождения судов.

Представители компании находятся в контакте с членами экипажа, нет никаких проблем со снабжением экипажа продовольствием и другими необходимыми товарами. Кроме того, при содействии компании члены экипажа получили возможность поддерживать связь со своими близкими.

Поделиться:
131

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана - ФОТО

Повестка Президента

Ильхам Алиев ставит условия и делает предложения: Какой путь выберет Армения – ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по ...

Политика

План «Ковер»: Что это за режим и какие действия он предусматривает?

Общество

Стали известны подробности задержания азербайджанских судов в Африке

Еще на одной улице в Баку снижена максимальная скорость – ФОТО

Агададаш Агаев помирился с охранником, в которого бросил топор – ФОТО - ВИДЕО

Гражданам Азербайджана на задержанных в Эритрее кораблях оказывается помощь

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Названо время зимних каникул в школах Азербайджана

Найденные в Баку сотрудниками полиции 10 тысяч манатов возвращены владельцу - ОБНОВЛЕНО

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

Последние новости

В Турции разбился учебно-тренировочный самолет

Сегодня, 16:20

«У меня нет для вас хороших новостей»: Мирзоян о возможности возвращения армян в Карабах

Сегодня, 16:07

Сербия расторгла несколько военных контрактов с Россией

Сегодня, 16:04

Мирзоян заявил, что по анклавам нет договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 16:03

Стали известны подробности задержания азербайджанских судов в Африке

Сегодня, 16:01

В Баку обвинили Францию в попытках очернить БИГ

Сегодня, 15:59

Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана - ФОТО

Сегодня, 15:52

Арестован Керимджан Дурмаз – ВИДЕО

Сегодня, 15:48

Возможен ли вывод российской базы и пограничников? Ответ главы МИД Армении

Сегодня, 15:21

Ильхам Алиев ставит условия и делает предложения: Какой путь выберет Армения – добровольный или принудительный?

Сегодня, 15:15

Еще на одной улице в Баку снижена максимальная скорость – ФОТО

Сегодня, 15:12

Эмир Катара направил соболезнования Президенту Азербайджана

Сегодня, 15:08

Агададаш Агаев помирился с охранником, в которого бросил топор – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:56

Огонь в Лос-Анджелесе перекинулся и на пригороды, где проживает много армян

Сегодня, 14:47

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу

Сегодня, 14:45

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

Сегодня, 14:42

Гражданам Азербайджана на задержанных в Эритрее кораблях оказывается помощь

Сегодня, 14:40

Скончался отец Вугара Гашимова

Сегодня, 14:28

Большая территория в поселке Тюркян превратилась в мусорную свалку – ВИДЕО

Сегодня, 14:25

С QR-билетами возникла неполадка: Пассажирам вернулись лишние деньги

Сегодня, 14:18
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23