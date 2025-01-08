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История искусства каллиграфии и его место в азербайджанской культуре

First News Media09:30 - Сегодня
История искусства каллиграфии и его место в азербайджанской культуре

Одной из значимых отраслей изобразительного искусства является каллиграфия. Каллиграфия – слово с арабскими корнями, означающее "линия" (письмо), искусство красивого и точного письма, возникшее в результате попыток наилучшим образом записать аяты Священного Корана. Каллиграф – это название мастера красивого письма, человека, который красивыми линиями переписывает и распространяет произведения писателей, в частности стихи.

Развиваясь на протяжении тысячелетий и становясь символом культурных и религиозных выражений, каллиграфия, будучи важной частью арабской и исламской культуры, представляла собой не только письменность, но и важную сферу культуры. В частности, в исламской культуре каллиграфия была незаменимым инструментом в сохранении и распространении слова Аллаха.

Отметим для информации, что история каллиграфии уходит корнями в древний набатейский алфавит. Если обратиться к истории, видно, что набатейская арабская письменность, обнаруженная в Саудовской Аравии и датируемая 469-470 годами н.э., считается самым древним образцом арабского алфавита. Система письма набатеев, полукочевого народа, населявшего Северную Аравию, Южный Левант и Синайский полуостров, сыграла важную роль в развитии ранних форм искусства каллиграфии. Набатейское письмо, которое писалось с наклоном справа налево, позже стало основой арабского письма.

С появлением ислама каллиграфия вступила в новую эру и получила дальнейшее развитие. Стиль, известный изначально как "Джазми", позднее в Медине и Мекке превратился в "Мадани" ("Мединский") и "Мекки" ("Мекканский"). Широкое распространение ислама перенесло каллиграфию в новые регионы и привело к появлению уникальных стилей в различных регионах.

Возникнувший в VII веке в иракском Куфе куфический стиль произвел большой переворот в искусстве каллиграфии. Куфический стиль, широко используемый при написании ранних копий Корана, часто использовался не только на страницах книг, но и в архитектуре. Он использовался в исламской архитектуре, особенно для гравировки аятов Корана на стенах мечетей и дворцов. Значимость куфического стиля в ранний период объясняется его внешней красотой и способностью сохранять аутентичность священных текстов.

В VIII веке куфический стиль уступил место более сложным, но и более удобочитаемым стилям. Сначала Абуль-Асвад ад-Дуали ввел систему дополнительных знаков (харака), обозначающих точки и звуки. Позже Аль-Халил ибн Ахмад аль-Фарахиди ввел новые знаки (харака) для обозначения коротких гласных.

Среди этих стилей наиболее распространенными и применяемыми являются следующие:

· Насх: стиль, подходящий для повседневного письма и считающийся стандартным почерком при написании копий Корана.

· Сулс: стиль, широко используемый в архитектурных надписях и искусстве.

· Дивани: сложный и нарядный стиль, возникший в османскую эпоху и используемый в письменных материалах, таких как официальные указы и документы.

Несмотря на появление более читаемых и быстрых стилей, куфический стиль оставался основным используемым стилем до XII века. Однако с развитием стиля насх куфический стиль постепенно утратил популярность. Тем не менее куфический стиль не исчез полностью и возрождался в различные периоды времени, в частности, в эпоху мамлюков. В настоящее время он используется в сфере искусства и ремесел.

Место каллиграфии в азербайджанской культуре

Искусство каллиграфии, ставшее неотъемлемой частью культурного наследия Азербайджана, широко распространено в различных регионах нашей страны. В Средние века на территории Азербайджана каллиграфия развивалась в тесной связи с живописью. В рукописных книгах использовались различные стили, такие как насх, насталик, талик, шекасте, сулс, рейхани, дивани, руга, мухаггык. Каллиграфы наиболее часто использовали стиль насх в научных работах и талик - в искусстве.

В XVI веке в Азербайджане наряду с каллиграфией развивалось и ковроткачество. В этот период аяты Корана, молитвы и стихи вышивались на коврах с использованием элементов каллиграфии. Такие ковры также имели нравственное значение и несли в себе высокую культуру. В ширванских, губинских и тебризских коврах широко распространены образцы каллиграфии, вызывавшие большой интерес как на Востоке, так и на Западе.

В Средние века среди известных каллиграфов Азербайджана были такие личности, как Кишвари из Газвини, Мухаммад Тахир Вахид Газвини и Садык Бей Афшар. Работы этих каллиграфов, известных в XV-XVIII веках в различных регионах Азербайджана, сохранились до наших дней. Например, в 1591 году Махмуд ибн Шахмохаммед Ардабили переписал "Диван" Мухаммеда Физули в стиле талик. Этот ценный образец в настоящее время хранится в музее дворца Топкапы в Стамбуле. Кроме того, в 1664 году Мухаммад Реза Ардабили переписал поэму Физули "Лейли и Меджнун" в стиле насалик. Этот экземпляр хранится в Британской Национальной библиотеке.

В XIX-XX веках каллиграфические традиции были продолжены и использовались в рукописных книгах. В XIX веке Мирза Шафи Вазех способствовал более широкому распространению этой отрасли, создав школы каллиграфии. Важную роль в развитии этой области сыграли книга Абдулкани Халисагаризаде "Маджмаул-Хош Хати" и учебник Абдуссалама Ахундзаде "Хатти-талик и насталик” в Тбилиси.

В этот период в сфере ковроткачества широко практиковалась каллиграфия, и для украшения ковров использовались аяты Корана, написанные позолоченными линиями - так называемыми "ката". Эти ковры считались одними из самых ценных предметов в домах богачей и мечетях. В северо-западном регионе Азербайджана образцы каллиграфии можно встретить на надгробиях.

Хотя в советское время переход к латинской графике привел к упадку искусства каллиграфии, в наше время такие художники, как Сейфаддин Мансимоглу, Гаджи Эльдар Микаилзаде, вновь проявили интерес к этому искусству и широко использовали его в своем творчестве. Сейфаддин Мансимоглу вдохнул новую жизнь в традиционное искусство, используя элементы каллиграфии в основном в дизайне ковров. При реставрации мечети Тезепир Гаджи Эльдар Микаилзаде создал синтез художественной каллиграфии с ботаническими и исламскими узорами.

Как видно, искусство каллиграфии было значимой частью азербайджанской культуры и оставило важный след в истории страны.

Сулейман Ибрагимов

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