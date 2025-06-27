Лесной пожар в Измире: эвакуированы сотни семей, есть задержанные

В Измире (Турция) 455 семей эвакуировали из-за лесного пожара.

Огонь вспыхнул на окраине города и быстро перекинулся на лес, передают местные СМИ.

Сообщается, что с огнём борются более 600 человек. В операции задействованы 8 самолётов, 16 вертолётов, почти 60 единиц техники и другое оборудование.

Полиция задержала троих человек, которых подозревают в поджоге.

Похожая ситуация произошла ранее в Бурсе — там пожар начался на открытом участке с оливковыми деревьями и затем перекинулся на лес.