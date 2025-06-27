В аэропорту Сочи столкнулись два самолета - ВИДЕО

В аэропорту Сочи (РФ) произошло столкновение двух самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что самолет, который должен был лететь в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с воздушным судном, прибывшим из Норильска. По данным ведомства, ни члены экипажа, ни персонал не пострадали.

«Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования».