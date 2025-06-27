АЖД увеличивает число вагонов поезда Баку-Балакен-Баку

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличивают количество вагонов на маршруте Баку — Балакен — Баку.

Как говорится в сообщении АЖД, в связи с ростом пассажирского спроса 27 июня поезд, отправляющийся из Баку в Балакен, а 28 июня — в обратном направлении, будет состоять из 11 вагонов.

Кроме того, 28 и 29 июня на данном маршруте будут курсировать составы с дополнительными вагонами — в эти дни количество вагонов в поездах составит семь.