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Cына кронпринцессы Норвегии обвиняют в насилии

First News Media20:20 - Сегодня
Cына кронпринцессы Норвегии обвиняют в насилии

Полиция Осло завершила предварительное расследование в отношении 28-летнего Мариуса Борга Хёйби — сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит.

По итогам следствия он подозревается в совершении 23 преступлений, включая изнасилования, сексуальные домогательства и физическое насилие в отношении нескольких женщин.

По словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый был неоднократно допрошен осенью 2024 года и весной 2025 года. Он сотрудничал со следствием. В рамках расследования полиция проанализировала большое количество SMS-сообщений и медиафайлов. Некоторые эпизоды, активно обсуждаемые в СМИ, были закрыты за отсутствием состава преступления, однако большинство обвинений остаются в силе.

Хёйби, в частности, отрицает свою вину в предполагаемых изнасилованиях, что подтвердил его адвокат. Материалы дела переданы в прокуратуру Осло, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что Мариус Борг Хёйби был задержан 6 августа 2024 года по подозрению в избиении женщины, с которой находился в отношениях. В течение следующих недель против него выступили с аналогичными обвинениями еще две бывшие партнерши. Позднее к ним присоединились и другие женщины, обвиняя Хёйби в различных формах насилия. Последнее заявление было подано в марте 2025 года.

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