Полиция задержала у здания СК Армении десятки человек

Более двух десятков граждан были доставлены в отделение полиции с территории у здания Следственного комитета Армении.

Об этом сообщают армянские СМИ.

В пресс-службе МВД подтвердили факт задержаний, но не уточнили точное количество задержанных.

"Группа лиц задержана в рамках возбужденного уголовного дела и доставлена в подразделения полиции", — сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности правоохранителей у Первопрестольного Эчмиадзина, где силовики пытались задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна.