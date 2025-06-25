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Азербайджанская армия: Путь от восстановления до абсолютной Победы

Себа Агаева15:30 - Сегодня
Азербайджанская армия: Путь от восстановления до абсолютной Победы

Сильная армия — основа суверенитета, щит государства и гарантия устойчивого мира.

Для Азербайджана, прошедшего через тяжелые испытания войны, оккупации и политических потрясений, создание мощных Вооруженных сил стало не просто стратегической задачей, а вопросом национального выживания. Именно армия сыграла ключевую роль в восстановлении территориальной целостности страны, став символом воли народа и политической воли государства.

Как подчеркнул Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, «сегодня Азербайджанская армия, которая всего за 44 дня выдворила врага с наших исторических земель, восстановила историческую справедливость, является гарантом безопасности Азербайджанского государства».

С момента восстановления независимости Азербайджан начал строить собственные Вооруженные силы практически с нуля…

В условиях внешней агрессии и внутреннего политического хаоса 1990-х годов задача создания эффективной армии казалась почти невозможной. Именно благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и под его непосредственным руководством были заложены прочные основы национального военного строительства. Началось системное формирование профессиональной, дисциплинированной и патриотичной армии, призванной стать щитом нашего государства.

В период руководства страной Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым политика военного строительства в Азербайджане приобрела совершенно новое качество. Были проведены глубокие реформы, ориентированные на создание современной армии, способной не только защищать страну, но и выступать одним из ключевых факторов региональной безопасности. Армия Азербайджана стала одной из сильнейших в мире, заняв высокие позиции в авторитетных мировых военных рейтингах.

Особое внимание в этот период было уделено формированию национального военно-промышленного комплекса. Сегодня Азербайджан располагает собственным военно-промышленным комплексом, продукция которого демонстрируется и вызывает интерес на ведущих международных выставках.

Сила и профессионализм Азербайджанской армии были ярко продемонстрированы во время четырехдневных апрельских боев 2016 года. После Победы во Второй Карабахской, Отечественной войне в 2020 году внимание к азербайджанской военной модели резко возросло. Многие государства проявляют интерес к опыту Азербайджана как в сфере оборонных технологий, так и в области стратегического военного управления.

Победа в апрельских боях, в Отечественной войне, равно как и успешное проведение однодневной антитеррористической операции в Карабахе в 2023 году, продемонстрировали, что наша армия способна действовать быстро, точно и эффективно. Примером этого служат также уникальные по тактике операции по освобождению Гадрута, города Шуша и других стратегических пунктов, вошедшие в историю военного искусства XXI века.

Особенность Великой Победы Азербайджана заключается как в полноте результата, так и в исторической значимости. В отличие от множества современных конфликтов, где ни одна из сторон не смогла достичь полной победы, Азербайджан сумел полностью восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет. Это делает нашу Победу уникальной в послевоенной истории мира.

Наряду с военными успехами, государство системно решает и социально-бытовые вопросы военнослужащих. Создаются современные военные городки, обеспечивается жильем личный состав, улучшаются условия службы, растет престиж профессии. Эти меры укрепляют морально-психологический дух в армии и способствуют ее дальнейшему профессиональному росту.

После Отечественной войны реформы в оборонной сфере получили новое дыхание. Укрепляется система военного образования, внедряются цифровые технологии, расширяется военно-дипломатическое сотрудничество с союзными странами. Армия Азербайджана сегодня — это структура, не только обладающая высокой боевой способностью, но и действующая строго в рамках международного гуманитарного права. В отличие от армянской стороны, Азербайджан в ходе всех военных операций избегал ударов по гражданским объектам и населению.

К сожалению, современная система международного права все чаще демонстрирует неспособность гарантировать справедливость и безопасность. Международные организации утратили былую эффективность, а мировой порядок стремительно деградирует к состоянию, где доминирует право силы, а не сила права. В таких условиях забота о собственной безопасности ложится, прежде всего, на плечи самих государств. Это требует наличия мощной, современной и мобильной армии — и Азербайджан уже убедительно доказал, что способен эффективно справляться с этой задачей.

Сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева — это страна с мощной экономикой, сильной армией, стабильностью и высоким уровнем национального единства. Государство, восстановившее свою территориальную целостность и суверенитет, занимает достойное место в системе международных отношений.

Важно подчеркнуть, что Вооруженные силы Азербайджана действуют не как инструмент агрессии, а как гарант мира и порядка в регионе. Стратегия нашей армии основывается на доктрине обороны, точечном реагировании на угрозы и неукоснительном соблюдении норм международного права. Эта сбалансированная и ответственная позиция делает Азербайджан предсказуемым и надежным партнером, вносящим вклад в стабилизацию Южного Кавказа.

В XXI веке армия становится не только военной, но и технологической, информационной и идеологической силой. Азербайджан успешно отвечает этим вызовам, выстраивая модель вооруженных сил, соответствующих реалиям и угрозам современного мира. Сегодняшняя армия Азербайджана — это не просто инструмент защиты, а символ национального достоинства, решимости и способности страны самостоятельно обеспечивать свою безопасность и будущее.

Именно поэтому путь, пройденный Азербайджанской армией, является не только историческим успехом, но и ценным примером для других стран. Этот путь подтверждает простую истину: государство, обладающее политической волей, стратегическим мышлением и поддержкой народа, способно выстроить сильные Вооруженные силы, которые становятся не только щитом, но и гордостью народа.

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