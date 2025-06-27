В Гусаре перевернулся микроавтобус с гражданами Азербайджана и Пакистана, пострадали 7 человекc - ОБНОВЛЕНО
Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Гусаре.
Как сообщает АПА, стали известны личности пострадавших.
Пятеро из них — пакистанцы (Муниб Рахман, Джагдеш Кумар, Авинаш Авинаш, Раза Алим, Умайр Рафик), а двое — граждане Азербайджана (Сахиль Рустамов и его сестра Гюнай Мамедова).
16:45
В Гусарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 8 человек.
Как сообщает Report, микроавтобус, двигавшийся по автомобильной дороге Гусар-Шахдаг, съехал с дороги и перевернулся на территории села Чилегир.
По предварительным данным, в результате происшествия 3 гражданина Азербайджана и 5 граждан Пакистана получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Гусарскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.