В России отряд ОМОН убил двух братьев-азербайджанцев

Сегодня в Екатеринбурге (РФ) отряд ОМОН ворвался в дом Зияддина и Гусейна Сафаровых.

Об этом АПA сообщил их брат — Сейфеддин Гусейнли.

«Обоих моих братьев убили с применением пыток», — заявил Сейфеддин Гусейнли.

По его словам, начались массовые аресты из-за нераскрытого уголовного дела, произошедшего 25 лет назад.

«Двоих моих братьев убили, в дома ворвались без каких-либо объяснений. Всю семью, всех, кто находился в доме, арестовали. Моих братьев убили с пытками», — добавил он.