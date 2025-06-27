Хамис Мурадов о взрыве на территории киностудии «Азербайджанфильм»

Киностудию «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы необходимо перенести в другое место.

Об этом Teleqraf заявил бывший директор этого учреждения, народный артист Азербайджана, кинорежиссер Хамис Мурадов.

По его мнению, ночной инцидент, скорее всего, произошел без вмешательства человека.

«При киносъемках и концертах мы используем эффекты черного, красного, белого дыма. В том складе хранились именно эти вещества. Возможно, что-то сработало, вещества воспламенились и взорвались. Когда эти материалы взрываются, они издают сильный звук, и их трудно потушить. Точно сказать не могу, но на складе могло быть примерно 20-30 кг пороха», - добавил Х.Мурадов.

Он также вспомнил трагедию, произошедшую во время съемок в 1970-х годах:

«Тогда подобный случай произошел во время съемок фильма «Mən ki gözəl deyildim» («Красавицей я не была»). В Лянкяране снимали военную сцену. Под водой были размещены пиротехнические вещества. После команды режиссера «мотор» начались взрывы. После первого дубля взорвались запасные материалы. В результате погибли 7 человек, включая режиссера и ассистента. Оператором фильма был Расим Оджагов».

Х.Мурадов добавил, что с момента основания киностудии там существовал склад пиротехники.

«Такие склады необходимы для деятельности студии. У нас даже есть оружейный склад. Основа здания была заложена в 1951 году. Тогда эта территория была окраиной города, вокруг пасли скот. Сейчас город разросся, территория окружена жилыми домами. Я считаю, что студию нужно перенести. В те времена министерство проводило ежегодные проверки. В годы моей молодости в киностудии работало 1 450 человек. Если бы этот инцидент произошел в то время и в рабочие часы, ситуация была бы гораздо страшнее», - подытожил кинорежиссер.

Напомним, что 26 июня около 23:00 на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, расположенной по адресу: город Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 1, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Oxu.az