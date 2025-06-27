Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана - ФОТО

На пункте пропуска через государственную границу «Астара» успешно осуществлена эвакуация очередной группы иностранных граждан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с международными гуманитарными процедурами эвакуированы граждане США, Китая, Австралии, Вьетнама и других стран. После прохождения проверки необходимых документов они были допущены на территорию Азербайджана.

Для обеспечения безопасного передвижения граждан для них был выделен специальный транспорт, и они выехали в Баку.

Эвакуированные выразили благодарность азербайджанской стороне за оказанную поддержку. В настоящее время процесс эвакуации иностранных граждан продолжается в скоординированном порядке.

Ранее некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в эвакуации своих граждан из Ирана и их возвращении на родину транзитом через территорию Азербайджанской Республики.