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Банк ABB внедряет SİMA İmza для упрощения бизнес-процессов

First News Media15:48 - Сегодня
Банк ABB внедряет SİMA İmza для упрощения бизнес-процессов

Банк ABB активно использует SİMA İmza, разработанную ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, для расширения своих цифровых сервисов.

Этот инструмент упрощает взаимодействие с банком, улучшая клиентский опыт и делая процессы максимально удобными.

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут зарегистрироваться в системе интернет-банкинга Банка ABB (cb.abb-bank.az) с помощью SİMA İmza. После входа в систему управление всеми бизнес-процессами становится полностью цифровым, без необходимости посещения банка. С помощью SİMA İmza доступны следующие возможности:

● открытие банковских счетов;
● денежные переводы и операции конвертации;
● государственные платежи;
● платежи ANIPay;
● подписание заявлений на кредиты;
● операции с банкоматами и POS-терминалами;
● подтверждение заявлений на согласие AKБ и Asan Finance;
● использование небанковских услуг, включая налоговые операции (подача деклараций) и таможенные процедуры.

Получить SİMA İmza можно онлайн, без необходимости посещения сервисных пунктов. Для этого достаточно загрузить приложение SİMA İmza и пройти регистрацию.

Дополнительную информацию о SİMA İmza можно найти на сайте www.sima.az или по телефону «горячей линии» 157.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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