Вынесен приговор адвокату бюро «Камандар Насибов и партнёры»

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении адвоката Бабека Рзаева.

Как сообщает АПА, приговор был зачитан в ходе заседания Нахчыванского городского суда.

Согласно решению суда, Бабек Рзаев был приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Он был арестован в зале суда.

Напомним, что на основании собранных материалов о незаконных действиях адвоката расположенного в городе Баку адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнёры» Рзаева Бабека Вахид оглу в Прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что, сообщив гражданам о том, что он, используя свое реальное или предполагаемое влияние, имеет возможность повлиять на решение соответствующего должностного лица по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении в соответствующем суде автономной республики, адвокат Бабек Рзаев в течение июня 2024 года потребовал и получил различные суммы денег вне контракта.

На основании собранных по делу доказательств Бабек Рзаев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 312-1.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (незаконное влияние на решение должностного лица – торговля влиянием), решением суда на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.