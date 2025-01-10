СМИ: Гражданина Азербайджана насильно отправили на войну, он попал в плен – ФОТО

Гражданина Азербайджана Агамира Азимова задержали в России в ходе операции, связанной с проверкой мигрантов, и отправили в зону боевых действий. Недавно стало известно, что он попал в плен.

Об этом сообщила мать Агамира Азимова - Севиндж Гусейнова, в интервью Axar.az.

По ее словам, она уже около восьми месяцев не имеет никакой информации о своем сыне.

«Мой сын Агамир Рафаил оглу Азимов родился 10 мая 1993 года, он гражданин Азербайджана, женат, недавно у него родился ребенок. Он с семьей около года проживал в Москве. 20 мая 2024 года он сообщил мне, что был задержан для проверки документов и доставлен в Управление по миграции, а затем его отправили участвовать в военных действиях в Украине», - сказала она.

Севиндж Гусейнова также отметила, что обратилась во множество инстанций, чтобы получить информацию о сыне и вернуть его домой: «Мы неоднократно обращались в Министерство иностранных дел Азербайджана, к омбудсмену, а также в посольства и международные организации, но пока безрезультатно».