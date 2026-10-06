Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 7 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 6 на 7 октября и в утренние часы ожидается усиление дождя. Местами дождь может быть кратковременно сильным. Со второй половины дня осадки постепенно прекратятся. Юго-восточный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается периодический дождь. В отдельных районах дождь будет носить ливневой и интенсивный характер, возможны грозы и град, в горных районах - снег. В ночные и утренние часы в некоторых восточных районах осадки могут усилиться. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем – 20-25° тепла, в горах ночью – 2-7° тепла, днем – 13-18° тепла.