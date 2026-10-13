Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт скончался в возрасте 34 лет

Звезда сериала «Во все тяжкие» американский актер Эр-Джей Митт умер в 34 года.

Как передает 1news.az, об этом со ссылкой на источники пишет TMZ.

«Эр-Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», скончался. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством», — указано в статье.

Утверждается, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего. Актер, как и его персонаж из «Во все тяжкие», страдал детским церебральным параличом (ДЦП).

Эр-Джей снялся в 56 эпизодах культового сериала. Кроме того, он известен по ролям в таких кинематографических картинах, как «Дубовая комната», «Вспомнить все» и «Хранители справедливости». Митт был обручен с Кеннеди Суарес.