Уже завтра в Баку: Каспийская Строительная Неделя откроет новые возможности для бизнеса!

14 октября, в Бакинском Экспо Центре откроется 31-я Каспийская Строительная Неделя — одно из ведущих событий строительной отрасли региона.

С 14 по 16 октября здесь соберутся представители местных и зарубежных компаний, специалисты и эксперты, чтобы представить современные технологии, обменяться опытом и обсудить возможности сотрудничества. В год, объявленный в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры», мероприятие приобретает особую актуальность.

Каспийская Строительная Неделя объединит четыре специализированные выставки: Rebuild Garabagh, BakuBuild, Aquatherm Baku и Plastex Caspian. Одновременно в Бакинском Экспо Центре пройдёт выставка Road & Traffic, посвящённая дорожной инфраструктуре и общественному транспорту. Такое сочетание позволит посетителям за один визит познакомиться с широким спектром решений — от строительных материалов и инженерных систем до промышленных технологий и транспортной инфраструктуры.

Особое место в программе занимает 6-я Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» — Rebuild Garabagh. Она способствует привлечению международных компаний, технологий и инвестиций к масштабным работам на освобождённых территориях, открывая возможности для обсуждения совместных проектов и новых партнёрств.

31-я Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» — BakuBuild представит строительные материалы и оборудование, архитектурные и интерьерные решения, напольные покрытия, окна и двери, системы освещения и изоляции, а также продукцию для благоустройства.

На 18-й Международной Выставке «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» Aquatherm Baku посетители смогут ознакомиться с решениями в области отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники и бассейнов.

5-я Каспийская Международная Выставка «Индустрия Пластмассы и Полимеров» — Plastex Caspian охватит сырьё, производственные технологии и готовые решения для пластиковой и полимерной промышленности.

В свою очередь, 14-я Каспийская Международная Выставка «Дорожная Инфраструктура и Общественный Транспорт» Road & Traffic представит технологии строительства дорог, мостов и тоннелей, интеллектуальные транспортные и парковочные системы, решения для общественного транспорта и дорожной безопасности.

В Каспийской Строительной Неделе примут участие компании из Азербайджана, Германии, Австрии, Беларуси, Китая, Ирана, Италии, Узбекистана, Румынии, России, Турции и других стран.

Посетителей также ждёт насыщенная деловая программа: панельные дискуссии, тематические сессии и презентации, посвящённые восстановлению Карабаха, современной архитектуре и градостроительству, инновационным строительным технологиям, экологичным материалам и энергоэффективности. Выставки дадут возможность напрямую пообщаться с представителями компаний, обсудить предложения и найти потенциальных партнёров.

Планируйте свой визит уже сейчас! Посетите Каспийскую Строительную Неделю и Road & Traffic 14–16 октября в Бакинском Экспо Центре, познакомьтесь с новыми технологиями и воспользуйтесь возможностями для развития бизнеса, профессионального обмена и сотрудничества.

Подробная информация — на официальных сайтах: caspianconstructionweek.az и roadtraffic.az.