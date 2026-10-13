Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов УЕФА
Сегодня состоятся девять матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает 1news.az, одним из центральных противостояний первого игрового дня станет матч "Галатасарая" с "Барселоной", которая также входит в число соперников азербайджанского "Сабаха" на этом этапе турнира.
Лондонский "Арсенал" примет французский "Лилль", норвежский "Викинг" сыграет дома с мюнхенской "Баварией", а "Наполи" встретится в гостях с "Вильярреалом".
Лига чемпионов УЕФА
Основной этап, II тур
13 октября
20:45. "Ланс" (Франция) - "Спортинг" (Португалия)
20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Славия" (Чехия)
23:00. "Интер" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия)
23:00. "Арсенал" (Англия) - "Лилль" (Франция)
23:00. "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
23:00. "Лейпциг" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)
23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Наполи" (Италия)
23:00. "Галатасарай" (Турция) - "Барселона" (Испания)
23:00. "Викинг" (Норвегия) - "Бавария" (Германия)