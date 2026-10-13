Трамп убежден, что Россия и Украина договорятся об урегулировании конфликта

Глава американской администрации Дональд Трамп убежден, что Россия и Украина заключат договоренности об урегулировании конфликта.

Об этом он заявил в понедельник во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

Рассуждая о ходе войны против Ирана, Трамп выразил уверенность в том, что Тегеран стремится к заключению сделки с Вашингтоном. "И, если быть честным в том, что касается России и Украины, они тоже хотят заключить сделку. Они не знают, как это сделать", - утверждал Трамп.

"Но мы добьемся того, чтобы эта сделка была заключена", - добавил он. При этом Трамп признал, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта простой задачей.