 Пашинян: Пересекший границу азербайджанский военнослужащий некоторое время останется в Армении | 1news.az | Новости
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Общество

Пашинян: Пересекший границу азербайджанский военнослужащий некоторое время останется в Армении

Редакция 1news22:20 - Сегодня
Пашинян: Пересекший границу азербайджанский военнослужащий некоторое время останется в Армении

«Азербайджанский военнослужащий, пересекший границу и задержанный в Шаки, некоторое время останется в Армении».

Об этом Никол Пашинян заявил в интервью программе Ctrl Z издания Infocom.

«Процедуры в рамках уголовного дела будут осуществляться в Армении. Идет расследование, в настоящее время он находится под арестом», — сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос о возможном обмене, Пашинян не обозначил конкретной позиции и заявил: «Допустим, мы говорим им: отдайте нам одного из пленных, чтобы мы отдали этого солдата. А если завтра наш солдат перейдет на их сторону, кого мы тогда отдадим?»

Пашинян также, отвечая на вопрос, почему жители села Шаки не были предупреждены, несмотря на то что азербайджанская сторона проинформировала Службу национальной безопасности Армении об исчезновении военнослужащего, заявил, что доказательств перехода военнослужащего на территорию Армении не было.

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