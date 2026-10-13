В Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере 5 человек погибли и 30 получили ранения при сходе с рельсов пассажирского поезда Rehman Baba Express в городе Мултан провинции Пенджаб в Пакистане.

Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, с рельсов сошли все 14 вагонов состава, следовавшего из Карачи в Пешавар. Инцидент произошел около 05:15 по местному времени вблизи моста Шер-Шах. Пострадавших доставили в больницу в Мултане. Спасательные работы продолжаются.

Причины происшествия официально пока не установлены. Один из пассажиров сообщил журналистам, что незадолго до аварии рабочие ремонтировали крепления одного из вагонов.