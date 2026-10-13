Трамп заявил, что хотел бы остаться президентом США на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на своем посту на третий срок, если бы была такая возможность.
«Я бы с удовольствием это сделал», — сказал он во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо, когда присутствующие начали скандировать: «Еще четыре года», — имея в виду еще один четырехлетний президентский срок для Трампа. Его слова приводит агентство Associated Press.
По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок. Кроме того, о таких перспективах осенью минувшего года заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.
Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз он возглавлял американскую администрацию в 2017–2021 годах.
Источник: ТАСС