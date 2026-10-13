Заседание муниципалитета в Турции закончилось массовой дракой - ВИДЕО

На ежемесячном заседании муниципального совета в районе Силопи турецкой провинции Ширнак словесный конфликт перерос в массовую драку.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает İHA, спор возник между членом совета Тахиром Тарханом и председателем муниципалитета Силопи Джияном Орманлы. Напряженность усилилась после вмешательства заместителя председателя Харуна Кудая.

По имеющимся данным, во время конфликта Тархан плеснул водой в лицо Кудаю. Тот ответил тем же, после чего словесная перепалка переросла в физическое столкновение.