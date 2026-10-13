История Победы на большом экране: в Баку состоялась премьера фильма «44» - ФОТО

12 октября в Центре Гейдара Алиева прошла презентация художественного фильма «44», посвящённого героизму азербайджанского народа в годы Отечественной войны.

Картина призвана способствовать сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Как передает корреспондент 1news.az, до начала кинопоказа зрителям представили видеоролик, содержащий сведения о съёмочном процессе и создании этого масштабного кинопроизведения. Затем прозвучал саундтрек к фильму «44» в исполнении Симфонического оркестра Азербайджанского Государственного Академического театра оперы и балета совместно с Государственной хоровой капеллой Азербайджана.

Музыкальное сопровождение создало особую эмоциональную атмосферу, которую дополнили документальные кадры, повествующие о пути азербайджанского народа к Победе. Хроника включала видеоматериалы, посвящённые борьбе за территориальную целостность Азербайджана, политическому курсу Общенационального лидера Гейдара Алиева, направленному на освобождение оккупированных земель, а также продолжению этой политики Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

После этого зрителям продемонстрировали художественный фильм «44».

Картина представляет собой драматическую историю о героизме и любви, рассказанную от лица курсанта. События, показанные на экране через образы военнослужащих Сил специального назначения, раскрывают силу духа, стойкость, волю и самоотверженность поколения, поднявшегося на защиту Родины.

Главными героями фильма стали офицер войск специального назначения Рашад Халилов, работающая в Азербайджане турецкий врач-ортопед Зейнаб Оздемир и командир группы специального назначения полковник Рамазан Керимов. На фоне напряжённых военных событий разворачивается история любви, сопровождаемая личными испытаниями, с которыми сталкиваются персонажи.

«44» — не просто художественная картина о войне. Это повествование об азербайджанском народе, сохранившем безграничную любовь к Родине, не утратившем надежды и до последнего самоотверженно сражавшемся за освобождение своих земель.

Фильм представляет собой художественную летопись исторической Победы, достигнутой благодаря железному кулаку победоносного Верховного Главнокомандующего, народному единству и героизму отважных сыновей Азербайджана.

Художественная картина «44» создана при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Киноагентства Азербайджанской Республики (ARKA) и Бакинского медиа-центра. По производственным масштабам, количеству привлечённых специалистов, географии съёмочного процесса, объёму задействованных технических средств и уровню международного взаимодействия фильм входит в число крупнейших кинематографических проектов, реализованных в Азербайджане за последние годы.

Художественным руководителем картины выступил Анар Алекберов, режиссёрами-постановщиками — Исмаил Сафарали и Максим Сметана. Авторы сценария — Анар Алекберов и Исмаил Иман, продюсер — Орман Алиев, оператор-постановщик — Александр Поздняков, режиссёр монтажа — Эльшад Рахимов, композитор — Руслан Агабабаев, звукорежиссёр — Теймур Керимов.

Создание фильма заняло пять лет — начиная с разработки сценария и заканчивая завершением постпродакшна. В частности, работа над художественным и режиссёрским сценариями продолжалась два года, ещё один год потребовался для подготовки к съёмкам. Непосредственно съёмочный процесс длился 14 месяцев, а постпродакшн занял ещё один год.

В постоянный состав творческой, актёрской и административной команды входили 455 человек. При этом с учётом военнослужащих, участников массовых сцен, исполнителей эпизодических ролей и специалистов, привлекавшихся на различных этапах работы, общее количество участников проекта составило несколько тысяч человек.

Для работы над картиной были приглашены 198 специалистов различных профессиональных направлений. В съёмках приняли участие 2500 военнослужащих, 42 бойца подразделений специального назначения, 32 актёра, сыгравших основные роли, 1143 исполнителя второстепенных ролей, а также около 2000 участников массовых сцен. Среди актёров, задействованных в фильме, были и участники Отечественной войны.

Вместе с азербайджанскими актёрами в картине снялась известная турецкая актриса Озге Гюрель. Перед началом съёмочного процесса актёрский состав прошёл военно-тактическую подготовку на учебно-тренировочной базе Сил специального назначения. К съёмкам были привлечены все виды войск и сил Вооружённых сил Азербайджана.

Съёмочный процесс охватил Баку, Абшерон, Агдам, Джебраил, Физули, Геранбой, Гянджу, Ходжалы, Ходжавенд, Хызы, Лерик и Шушу. Всего работа над фильмом велась более чем на 130 различных локациях.

В ходе производства картины было задействовано свыше 150 единиц военной техники, вооружения, инженерных средств, авиационной и автомобильной техники, а также средств связи, экипировки и специального оборудования. В частности, для съёмок использовались танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, боевые вертолёты, беспилотные летательные аппараты, инженерная техника и бронеавтомобили. Кроме того, применялись стрелковое оружие, пулемёты, снайперские винтовки, гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы и миномёты.

Для максимально достоверного воспроизведения масштабных боевых эпизодов было использовано 300 тысяч учебных и боевых патронов различных типов, сотни единиц учебных боеприпасов, а также значительный объём пиротехнических средств, дымовых эффектов, взрывчатых материалов и специального оборудования для выполнения каскадёрских трюков.

В общей сложности в ходе съёмок было получено 112 часов видеоматериала, монтаж которого продолжался в течение года. Итоговая продолжительность художественного фильма составила 2 часа 38 минут.

На разных стадиях реализации проекта к работе привлекались международные специалисты. При их участии осуществлялись каскадёрские работы, постановка трюковых сцен, создание пиротехнических эффектов, запись звука непосредственно на съёмочной площадке, операторская поддержка, работы по гриму, запись и сведение музыки, звуковое оформление, создание компьютерной графики, цветокоррекция и заключительная обработка изображения. Зарубежные специалисты также участвовали в обеспечении премьерных показов необходимым техническим оборудованием.

В общей сложности к реализации этих задач были привлечены профессионалы из 13 стран — США, Германии, Австрии, Беларуси, Великобритании, Грузии, Ирана, Казахстана, Польши, России, Турции, Украины и Эстонии.

Создание компьютерной графики для фильма осуществлялось совместно с украинскими специалистами на базе эстонской студии UMP, специализирующейся на 3D-графике, компьютерной анимации и визуальных эффектах. При этом в процессе производства картины продукты искусственного интеллекта не применялись.

Работы по постпродакшну, включая цветокоррекцию, цифровую обработку изображения и мастеринг, были выполнены польской студией FixaFilm.

Первоначальная запись музыкального сопровождения фильма состоялась в New York Production Studios в США. Впоследствии музыка была записана в Баку в исполнении Симфонического оркестра Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Завершающие работы по микшированию и мастерингу музыкальных композиций проводились в известной британской студии AIR Studios.

Общая продолжительность работ по музыкальному оформлению картины достигла 394 часов. Из них 202 часа были посвящены студийной записи, а остальные 192 часа — последующей обработке музыкального материала.

Звуковое оформление фильма, включавшее монтаж звука, обработку всех звуковых элементов и эффектов, а также интеграцию музыкального сопровождения в картину, осуществлялось на протяжении шести месяцев. Финальная коррекция звука, в том числе подготовка профессиональной звуковой версии в формате Dolby Digital 5.1, была выполнена в Кинокомпании ОРК при участии профильных специалистов из России.

При создании фильма особое внимание уделялось вопросам доступности кинопроизведения для зрителей с особыми потребностями. В частности, с применением современных технологий была подготовлена версия картины с тифлокомментированием, предназначенная для людей с нарушениями зрения.

Специально для проведения премьерных показов у немецко-австрийской компании LANG AG было приобретено современное проекционное полотно, а у немецкой компании BIG cinema арендован кинопроектор, оснащённый новейшими технологиями и системой воспроизведения фильмов в формате DCP.

Подобное техническое оснащение впервые будет применено в Азербайджане для высококачественной демонстрации художественной картины такого масштаба. В ходе показа также использовались современные системы, обеспечивающие высокое качество звукового сопровождения.

К премьере фильма было выпущено специальное издание, в которое вошли фотографии, сведения о съёмочном процессе, архивные материалы и информация о работе творческой команды. Помимо этого, подготовлена ограниченная серия памятных подарочных наборов.

В целях продвижения художественного фильма «44» на международной арене в дальнейшем предусматриваются его показы за рубежом, а также участие в международных кинофестивалях.

С 15 октября художественный фильм «44» выйдет в прокат в кинотеатрах Азербайджана.