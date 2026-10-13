Стали известны подробности ДТП, произошедшего на аэропортовском шоссе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на аэропортовском шоссе в Баку.

Как сообщает Oxu.Az, причиной аварии стало грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил маневрирования.

В результате столкновения обе машины врезались в металлическое ограждение на обочине дороги.

08:52

В Сабунчинском районе Баку на Аэропортовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате в направлении станции метро «Кёроглу» образовался затор.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для нормализации движения.