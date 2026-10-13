Стали известны подробности ДТП, произошедшего на аэропортовском шоссе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Стали известны подробности ДТП, произошедшего на аэропортовском шоссе в Баку.
Как сообщает Oxu.Az, причиной аварии стало грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил маневрирования.
В результате столкновения обе машины врезались в металлическое ограждение на обочине дороги.
08:52
В Сабунчинском районе Баку на Аэропортовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате в направлении станции метро «Кёроглу» образовался затор.
Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для нормализации движения.
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