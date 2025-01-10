Арестован тиктокер по прозвищу «Хозяин»

В рамках операции по борьбе с пропагандой безнравственности в социальных сетях задержан тиктокер Вугар Керимов по прозвищу «Хозяин».

Как сообщает lent.az, на процессе в Наримановском районном суде Керимов был признан виновным по статье 234.1-1 (незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в значительном количестве) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением суда в отношении В.Керимова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что расследованием операции "TikTok" занимается Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД).